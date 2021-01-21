РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Десятый турнир по хоккею среди детей 2010 года рождения на Кубок олимпийского чемпиона, участника Суперсерии СССР - Канада Юрия Ляпкина открыли в четверг в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», соревнования продлятся по 24 января, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В юбилейном турнире участвуют 12 команд из Балашихи, Москвы, Подмосковья, Хабаровска, Калининграда, Саратова, Ярославля и Республики Татарстан. В торжественном открытии вместе с Юрием Ляпкины приняли участие замглавы администрации Балашихи Лилия Татевосян, первый вице-президент Федерации хоккея региона Олег Козин, председатель совета депутатов Геннадий Попов, директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина Александр Бахтин, начальник управления по физкультуре и спорту администрации муниципалитета Никита Тарасевич.

«Сегодня в десятый раз мы проводим турнир имени легендарного земляка, почетного гражданина нашего города Юрия Ляпкина. Это имя известно во всех уголках России и мира, и это наша гордость. Дорогие участники турнира! Вы имеете уникальную возможность прикоснуться к живой легенде нашего хоккея. Я надеюсь, что вы будете достойными продолжателями лучших традиций», - сказала Татевосян.

От имени главы городского округа Сергея Юрова она вручила подарки и поздравила Ляпкина с днем рождения. Он внес большой личный вклад в развитие мирового, отечественного и подмосковного хоккея, благодаря ему осуществляется подготовка спортсменов для хоккейных клубов страны, национальной сборной России, воспитывается молодое поколение хоккеистов.

Олег Козин также пожелал имениннику здоровья и благополучия, а участникам соревнований - удачи, красивой борьбы, победы и чтобы Кубок достался сильнейшему.

Вместе с Юрием Ляпкиным Козин принял участие в символическом вбрасывании шайбы.

Ляпкин поблагодарил команды, участвующие в турнире, и родителей, которые приводят детей заниматься этим видом спорта, а затем объявил об открытии юбилейного турнира.

Среди участников в группе «А» расположились команды «Балашиха», «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» (Электросталь), «Спарта» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Запад России» (Калининград). В группе «Б» встретятся подольский «Витязь», воскресенский «Химик», «Крылья Советов» (Москва), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Кристалл» (Саратов) и «Ракета» (Республика Татарстан).

Юрий Ляпкин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР - Канада 1972, 1974, 1976 годов.