РИАМО - 21 янв. В столице по требованию правоохранителей закрыли южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии метро, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Пользуйтесь северным вестибюлем станции», – говорится в сообщении.
По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает 1 место в мире.
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Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь северным вестибюлем станции.— Московское метро (@MetroOperativno) January 21, 2021
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