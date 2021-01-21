РИАМО - 21 янв. В столице по требованию правоохранителей закрыли южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии метро, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Пользуйтесь северным вестибюлем станции», – говорится в сообщении.

По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает 1 место в мире.

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