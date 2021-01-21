РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам столичной полиции, отличившимся при несении службы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Награждение провели в рамках расширенного заседания коллегии столичного главка МВД России, посвященного итогам работы полиции в 2020 году и планам на предстоящий период.

«Звание «Почетный работник правоохранительных органов города Москвы» присвоено генерал-майору полиции Фещуку Анатолию Степановичу, начальнику управления внутренних дел по Западному административному округу», - говорится в сообщении.

За вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности мегаполиса знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» наградили полковника полиции, командира 6-го отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Александра Лыткина и майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по району Коньково Игоря Шеленкова.