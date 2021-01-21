РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске 1,3 тысячи человек прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В настоящий момент в городском округе Подольск от Covid-19 уже привиты 1,3 тысячи человек. По данным отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа, на 14 января были привиты более 900 человек. То есть количество жителей Подольска, получивших прививку, растет», - говорится в сообщении.

По словам главного врача Подольской городской клинической больницы №3 Марины Черногоровой, имеющаяся в данный момент вакцина до конца недели будет использована, потому что желающих привиться достаточно много. К 25 января поступит новая партия «Спутника V», и вакцинация продолжится.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, нужно выбрать наиболее подходящий пункт вакцинации по любому удобному адресу на сайте covid.mz.mosreg.ru. Записаться можно и через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, по телефону 122 (выбрать «прививка от Covid-19») или прийти в выбранный пункт вакцинации лично.

Также с 19 января записаться на вакцинацию можно в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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