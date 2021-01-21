РИАМО - 21 янв. Вечером в понедельник и утром в пятницу в столице ожидается снегопад и гололед, столичным водителям следует быть аккуратнее на дорогах и по возможности пользоваться городским транспортом, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня вечером и завтра с утра в Москве ожидается снегопад, местами гололед. К утру температура повысится до 0 градусов, на дорогах может образоваться гололедица», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье на предстоящих выходных после сильных морозов ожидается потепление. Температура воздуха будет значительно выше климатической нормы, также возможны осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха в субботу зафиксируется на отметке от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 9 градусов.