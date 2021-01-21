РИАМО - 21 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о выполнении поручения главы государства о строительстве транспортной развязки в Химках, сообщает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил министру транспорта, а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассмотреть возможность создания транспортного узла на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках. В соцсетях появилась информация, что Путин может принять участие в церемонии запуска объекта 26 января.

«Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, это связано и с вопросами безопасности, и чтобы не затруднять передвижение граждан», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что сроки открытия Репинской развязки и формат мероприятия будут объявлены позже.

Развязку в Химках начали строить в декабре 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Развязка позволит соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города и разгрузить транспортный узел на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.​

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