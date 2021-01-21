РИАМО - 21 янв. В 2020 году столице удалось достигнуть рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения, целевой показатель социального риска составляет в Москве 2,9 человека на 100 тысяч населения, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Целевой показатель социального риска, утвержденный указом президента Российской Федерации, — не более четырех погибших в ДТП человек на 100 тысяч жителей к 2030 году», - говорится в сообщении.

В 2010 году этот показатель в столице составлял 6,6 человека на 100 тысяч населения, что в 2,3 раза больше нынешнего показателя, который соответствует уровню развитых стран мира.

В прошлом году количество погибших в авариях на дорогах Москвы снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом. Число раненых снизилось на 17%, а количество ДТП с пострадавшими – на 15%.

В сравнении с 2010 годом количество погибших в ДТП снизилось на 52%, число раненых снизилось на 34%. В целом с 2010 года количество аварий с пострадавшими снизилось в столице на 33%.

За последние 10 лет, благодаря снижению аварийности на дорогах Москвы, удалось спасти 2,5 тысячи жизней.