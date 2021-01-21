РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске началась кампания по вакцинации сотрудников объектов торговли от коронавируса, первыми привились рабочие гипермаркета «Глобус», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг в гипермаркете «Глобус» микрорайона Климовск стартовала вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции нового типа. Для этого на объект торговли приехала бригада медиков из Подольской городской больницы №3.

«Граждане активно посещают объекты торговли и потребительского рынка. И, естественно, каждый сотрудник во время рабочего дня потенциально сталкивается с угрозой для своего здоровья. Поэтому мы начали вакцинацию трудовых коллективов предприятий торговли с самого большого из них – гипермаркета «Глобус», где штат более 700 человек», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

По словам управляющего гипермаркетом в Климовске Марины Федотовой, к вакцинации от коронавируса в компании относятся серьезно. Ранее прививки сделало руководство всей сети гипермаркета в России, включая генерального директора. Все чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов у них нет. В климовском «Глобусе» первыми решили привиться 5 человек из разных торговых отделов.

В данный момент составляется график работы выездного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцину привозят в термоконтейнерах, замороженной. На месте каждый флакон размораживается в течение получаса. Все желающие привиться заполняют анкеты, получают первый компонент вакцины, а их данные вносят на портал госуслуг. Через три недели выездная бригада приедет снова, чтобы привитые получили второй компонент вакцины.

С начала масштабной вакцинации более 100 сотрудников объектов торговли уже записались на прививку. Работа в данном направлении будет продолжена.

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

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