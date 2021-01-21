РИАМО - 21 янв. До 13 часов 22 января в Московской области ожидается снег, ночью в регионе местами появится гололед, жителям следует быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте и приготовиться к возможному отключению электроэнергии. Шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей следует обходить стороной. При гололеде нужно передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву и учитывать неровности поверхности.

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье после сильных морозов ожидается потепление. Температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. Также возможны осадки в виде мокрого снега.

В регионе уже перевели в режим усиленной работы дорожные и коммунальные службы. В приоритетном порядке проезжую часть очищают и обрабатывают на вылетных магистралях, а также маршрутах общественного транспорта и подходах к остановкам.