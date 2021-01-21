РИАМО - 21 янв. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект «Об активных видах туризма в Московской области», сообщает корреспондент РИАМО.

Документ многократно обсуждался на совещаниях с туристическими ассоциациями. Целью закона является регулирование общественных отношений в туристической сфере.

Закон устанавливает следующие основные активные виды туризма в Подмосковье: лыжный, горнолыжный, водный, пешеходный, велосипедный, конный, экстремальный, комбинированный – прохождение туристских маршрутов по участкам, характерным для нескольких активных видов туризма.

В документе прописаны формы господдержки отрасли, в том числе разработка и реализация мер по обеспечению безопасности туристов; предоставление нефинансовых мер поддержки, в том числе организационной, информационной и консультационной помощи; содействие в разработке и организации туристских маршрутов; координация деятельности субъектов туристской индустрии, представителей общественных организаций.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>