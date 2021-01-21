РИАМО - 21 янв. В Подмосковье дорожные, а также коммунальные службы были переведены в режим усиленной работы из-за снегопада, в случае необходимости будет мобилизовано максимальное число ресурсов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С целью уборки дорог, тротуаров, дворов, а также общественных территорий подготовили свыше 3 тысяч единиц техники и более чем 18,5 тысяч дорожных рабочих и дворников. В приоритетном порядке проезжую часть очищают и обрабатывают на вылетных магистралях, а также маршрутах общественного транспорта и подходах к остановкам.

«Накануне дорожные службы провели превентивную обработку основных дорог региона противогололедными материалами: за ночь обработано и очищено порядка 8 тысяч километров дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Министр попросил автомобилистов минимизировать поездки на личном транспорте до выходных, если есть возможность. Это необходимо для того, чтобы дорожные службы оперативно справились с уборкой и очисткой дорог в таких погодных условиях.

В зависимости от интенсивности движения проезжая часть убирается за пять часов после окончания снегопада. Снег с тротуаров убирают спустя 12 часов, а вывоз снега проводится в течение 5 суток.



В настоящее время на круглосуточный режим работы переведены и коммунальные службы.



Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что для уборки дворов и общественных территорий подготовили 15,5 тысяч дворников и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники. В связи с погодными условиями было мобилизовано максимально число ресурсов. За минувшую ночь в регионе от снега и наледи расчистили 11,07 миллиона квадратных метров территорий, реагентами обработали 10,67 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек.



В четверг в регионе наблюдается обильный снегопад, туман. Ухудшение видимости будет равно 1-1,5 километра. Снег продлится до 19 часов, ожидаются небольшие метели. Температура составит до минус 10 градусов, а ветер с порывами до 11 метров в секунду. Вечером пятницы снег превратится в ледяной дождь. Сугробы, по прогнозам синоптиков, вырастут в регионе на 3 сантиметра.

В связи с погодными условиями водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на знаки, переходить дорогу только в положенном месте.