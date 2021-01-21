РИАМО - 21 янв. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в городском округе Химки — 57, также 52 случая Covid-19 зафиксировали в Одинцовском округе, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего за сутки в регионе выявили 1092 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье зафиксирован 181 991 случай заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в Красногорске выявили 50 случаев Covid-19, в Орехово-Зуевском округе — 47, в Подольске — 46, в Домодедове — 43, в Мытищах и Сергиево-Посадском округе — по 42, в Лобне — 41, в Королеве — 35, в Люберцах — 34, в Реутове — 31, в Балашихе и Ленинском округе — по 30, в Волоколамске — 28, в Долгопрудном и Краснознаменске — по 26, в Павловском Посаде — 25, в Щелкове — 24, в Лыткарине, Пушкинском округе и Серпухове — по 22.

По 19 случаев Covid-19 зарегистрировали за сутки в Дзержинском, Дмитровском округе и Зарайске, по 17 — в Коломне и Лосино-Петровском, по 16 — в Богородском округе и Электростали, по 14 — в Истре и Шатуре, по 13 — в Солнечногорске и Луховицах, по 12 — в Егорьевске и Серебряных Прудах, по 11 — в Воскресенске, Дубне и Ивантеевке, по 10 — в Раменском и Рузском округах.

Также в Клину выявили девять случаев Covid-19, в Наро-Фоминском округе — восемь, в Можайском округе и Ступине — по шесть, в Кашире и Фрязине — по пять, в Чехове — четыре, в Бронницах, Шаховской, Котельниках — по три, во Власихе и Жуковском — по два.

По одному случаю инфицирования зафиксировано за сутки в следующих городских округах: Звездный городок, Озеры, Пущино, Рошаль, Талдом, Черноголовка и Электрогорск.

Ни одного случая заражения за сутки не выявили в Протвине, Красноармейске, Лотошине и Молодежном.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.