РИАМО - 21 янв. Сотрудники правоохранительных органов и транспортного контроля с начала года провели в Подмосковье 2,1 тысячи проверок такси, за несоответствие правилам на штрафстоянку отправились 115 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Около 600 водителей были оштрафованы с начала года за отсутствие медицинских осмотров, технических осмотров и атрибутики такси, при этом 24 водителя ездили без средств противовирусной защиты.

«Согласно региональному стандарту такси, у водителей должно быть разрешение на перевозку, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотров; на автомобилях должна быть необходимая атрибутика такси, установленная в регионе (белый цвет кузова, желтая полоса посередине, серая внизу), в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», — говорится в сообщении.

Использование нелегальных такси не гарантирует безопасность. За рулем может быть неопытный водитель, не готовый к предоставлению качественной услуги, а авто может находиться в плохом состоянии.

Всего в Московской области работает около 90 тысяч таксистов с разрешением на перевозку. В салонах такси есть QR-код, который можно отсканировать и получить данные о водителе и автомобиле.