РИАМО - 21 янв. Генпрокуратура РФ предупредила, что сотрудники правоохранительных органов будут пресекать незаконные акции в российских городах, которые запланированы на 23 января, сообщает kp.ru.

«Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Генпрокуратура потребовала от соцсети TikTok удалить информацию, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия. В сервисе распространяются материалы, в которых несовершеннолетних пользователей призывают участвовать в незаконных протестных акциях.​

Кроме того, Роскомнадзор также направил руководству «ВКонтакте» и TikTok требование пресекать вовлечение подростков в массовые незаконные мероприятия.​