РИАМО - 21 янв. Один человек госпитализирован после того, как рейсовый автобус врезался в угол здания в городском округе Электросталь, еще семь пострадавших отпущены домой, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

ДТП произошло утром в четверг на пересечении улиц Николаева и Тевосяна. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол здания. Сообщалось о 10 пострадавших.

«Один пострадавший госпитализирован для оказания стационарной медицинской помощи и семь отпущены на амбулаторное лечение», - сказал собеседник агентства.

Все пациенты были осмотрены, также им были проведены диагностические исследования.