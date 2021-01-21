РИАМО - 21 янв. В рамках проекта Бирюлевской линии метро над Москвой-рекой появится метромост, линия будет проходить через территорию районов на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Проектируемая Бирюлевская линия метрополитена пройдет от тупиков за станцией «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На участке ветки между станциями «Батюнино» и «Москворечье» предусматривается строительство метромоста на пересечении с Москвой-рекой», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что линия будет проходить через территорию районов на юге столицы, а именно Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также района Печатники на юго-востоке мегаполиса.

Бочкарев отметил, что строительство поможет улучшить транспортное обслуживание не только целого ряда районов на юге Москвы, но и кварталов реновации, развивающихся на территорий ЗИЛ, а также тематического парка развлечений «Остров мечты». Во время работ будет заложена возможность продлить ветку в поселение Рязановское новой Москвы.

Десять станций с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», а также «Бирюлево» будут размещены на новой линии метро, протяженность которой составит 22,2 километра.