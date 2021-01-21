РИАМО - 21 янв. Пробки на дорогах столицы достигли 7 баллов из 10 возможных в четверг днем, к вечеру загруженность дорог вырастет до 8 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В городе с утра идет снег. По прогнозам синоптиков, снежный покров за день может вырасти на 2-3 сантиметра.

Сильно загружены центральные улицы Москвы. Заторы есть на Москворецкой, Раушской и Пречистенской набережных, на улицах Солянка, Знаменка, Новый Арбат и многих других. Также пробки образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Кроме того, пробки есть на Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, СВХ, Волгоградском и Ломоносовском проспектах, а также на севере, западе и юге МКАД.

Ожидается, что в ближайшие часы загруженность дорог в Москве снизится до шести баллов. При этом, согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:00 пробки достигнут уже восьми баллов.