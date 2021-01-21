РИАМО - 21 янв. Заместитель главы администрации по вопросам территориальной безопасности Николай Турапин награжден знаком Мособлдумы «За верность Подмосковью», который ему вручил спикер областного парламента Игорь Брынцалов, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Обеспечение безопасности наших жителей – одна из основных задач городской власти. Эта работа ежедневная, рутинная, но ее важность сложно переоценить. Одним из главных людей, на протяжении многих лет стоящих у руля правопорядка в муниципалитете, является заместитель главы администрации, генерал-майор Николай Дмитриевич Турапин. В день юбилея Николая Дмитриевича председатель областного парламента Игорь Юрьевич Брынцалов отметил его знаком Мособлдумы «За верность Подмосковью», – рассказал Каторов.

Турапин работает в администрации Реутова на протяжении 19 лет.

«Николай Турапин долгие годы выполнял военные задачи на благо всей страны – как положено офицеру, с честью и достоинством. Добросовестно подходит и к своей общественной работе: делает все для безопасности жителей Реутова, а его многолетний офицерский опыт позволяет оперативно решать любые вопросы, связанные с правопорядком», – отметил Брынцалов.

Турапин родился в 1956 году в Тамбовской области, окончил омское Высшее танковое техническое училище. После выпуска лейтенанта как одного из лучших выпускников послали в группу советских войск в Германии командовать целым взводом. В 1984 году Турапина, уже имевшего медаль «За боевые заслуги», направили на учебу в московскую Академию бронетанковых войск. По окончании учебы его назначают командиром танкового батальона в Чехословакии, где за год он дослужился до начальника штаба полка.

В 1995 году Турапина назначили командиром бригады внутренних войск в Чечне. Бригада под его началом провела более 60 боевых операций, штурмовала Грозный, Аргун, Бамут. В ноябре 1996 года был переведен на должность начальника штаба дивизии оперативного назначения в Новочеркасске, позже назначен командиром дивизии во Владикавказе, где он получил звание генерала. В 1999 году Турапин возглавил дивизию Дзержинского. В мае 2002 года приступил к обязанностям заместителя главы администрации подмосковного Реутова, где работает по сей день.