РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В четверг на собрании в лицее №12 Люберец родителям учащихся 8 и 9 классов расскажут об организации профильного обучения в школах, говорится в сообщении управления образованием администрации городского округа.

«21 января в 17:00 в лицее №12 (улица Побратимов, дом 19) состоится родительское собрание с участием начальника управления образованием Виктории Бунтиной. Во время встречи обсудим вопросы организации профильного обучения в 2021-2022 учебном году, условия поступления в профильные классы, подготовку к государственной итоговой аттестации», - говорится в сообщении.

Собрание организовано для родителей учащихся 8-9 классов школ №№11, 21, 25, гимназии №24 и лицея №12.

Регистрация участников начнется в 16:20.