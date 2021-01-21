ИАМО - 21 янв. В Подмосковье будут предоставлять в аренду земельные участки под складские комплексы для хранения сельхозпродукции без торгов, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона подготовлен в целях развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции. Проектом закона предлагается внести изменения, предусмотрев возможность предоставления участков в аренду без проведения торгов юридических лицам, планирующим обеспечить развитие, строительство логистических и распределительных центров», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что принятие закона позволит увеличить скорость обработки товара, безопасность хранения и распределения с учетом его особенностей, а также создаст новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона.

«Также это позволит увеличить площади для хранения и сортировки продукции, что снизит трафик грузового транспорта в Москве и Московской области», — заключил Воскресенский.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.