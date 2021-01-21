РИАМО - 21 янв. Проект Рублево-Архангельской линии столичной подземки обсудят на портале «Активный гражданин», в новую линию входят шесть станций, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Протяженность участка новой линии метро, где разместят шесть станций с рабочими названиями, в числе которых «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая аллея», составит 12,65 километра.

«Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники - более 700 тысяч жителей. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для поездок на работу и передвижений по городу», - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

В перспективе одной из основных целей проекта является формирование новой диаметральной линии метрополитена, соединив Рублево-Архангельскую линию с проектируемой Бирюлевской линией.

Благоустройство территорий вблизи проектируемых станций метрополитена предусмотрено проектом. Также будут созданы дополнительные остановки и заездные карманы для общественного транспорта.

Общественные обсуждения по проекту проходят с 20 января по 2 февраля. Задать интересующие вопросы консультантам, а также внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».

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