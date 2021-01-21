РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В Подмосковье на портале «Добродел» стартовало голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», до 20 февраля жители городского округа Люберцы смогут внести свои предложения по повышению уровня безопасности муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ Московской области.

«На портале «Добродел» проводится сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье. Участие в голосовании может принять любой житель Московской области. У жителей региона есть возможность выбрать необходимые мероприятия по повышению уровня безопасности в своем муниципальном образовании или проголосовать за предложенные другими гражданами варианты», - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 20 февраля на портале «Добродел». Для участия в сборе предложений необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА или популярных социальных сетей. Перейти к голосованию можно по ссылке https://vote.dobrodel.ru/bezopasnost2021. После подведения итогов, список адресов, отобранных для реализации проекта, будет размещен на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

В рамках проекта можно проголосовать за: установку камер видеонаблюдения в общественных местах, увеличение количества устройств уличного освещения, организацию дополнительного патрулирования полиции и народных дружин по определенным маршрутам, размещение систем экстренной связи, дополнительный контроль объектов, негативно влияющих на криминогенную обстановку, профилактические мероприятия с несовершеннолетними, неблагополучными семьями, лицами, освободившимися из мест лишения свобод.