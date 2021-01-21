РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Жителей подмосковного Красногорска попросили убирать машины из дворов на время уборки снега, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые автовладельцы, убирайте машины во время уборки снега! Объявления о предстоящей работе вывешиваются при входе в подъезды. На лобовых стеклах припаркованных автомобилей прикрепляются листовки с указанием времени и даты проведения уборки двора», - говорится в сообщении.

Несмотря на предупреждающие объявления, на пути спецтехники встают припаркованные во дворах машины. Время работы увеличивается в несколько раз, ухудшается ее качество.

«Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и своевременно убирать машины на время очистки с дворовых территорий», - заключается в материале.