РИАМО - 21 янв. Муниципальные образования Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к программе реновации жилфонда, законопроект с детализацией действий местных властей приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.
Как уточняется в пояснительной записке, органы местного самоуправления смогут принимать решения о градостроительном развитии территорий, проводить торги в целях заключения договора о комплексном развитии территорий, утверждать их планировку.
Как уточнили в пресс-центре Мособлдумы, законопроект принимают в рамках подготовки к программе реновации жилищного фонда в Подмосковье. Соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
Ранее депутаты Мособлдумы приняли законопроект, который освобождает жильцов многоквартирных домов, попавших в программу реновации, от уплаты взносов на капремонт.
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