РИАМО - 21 янв. Муниципальные образования Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к программе реновации жилфонда, законопроект с детализацией действий местных властей приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается наделить органы местного самоуправления полномочиями <...> по подготовке и принятию решений о комплексном развитии территорий, инициированию и проведению общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции», — сказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Как уточняется в пояснительной записке, органы местного самоуправления смогут принимать решения о градостроительном развитии территорий, проводить торги в целях заключения договора о комплексном развитии территорий, утверждать их планировку.

Как уточнили в пресс-центре Мособлдумы, законопроект принимают в рамках подготовки к программе реновации жилищного фонда в Подмосковье. Соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли законопроект, который освобождает жильцов многоквартирных домов, попавших в программу реновации, от уплаты взносов на капремонт.

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