РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Ресторан «Берендей» из поселка Нахабино подмосковного Красногорска в течение недели будет предоставлять сотрудникам скорой помощи по 60 обедов в день, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Эстафету помощи медикам подхватил ресторан «Берендей» из поселка Нахабино.

«60 порций в день ресторан будет отправлять на станцию скорой помощи в течение недели», - говорится в сообщении.

Таким образом предприниматели выражают поддержку медикам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.