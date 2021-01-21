В минувшем году цены на жилье в Москве и Подмосковье стабильно шли вверх. По оценкам специалистов, цена квадратного метра в столице за 2020 год выросла в среднем на 11–14 процентов. Как будет меняться стоимость недвижимости в течение 2021 года, как поймать лучший момент для покупки, что именно покупать и за счет чего сэкономить, корреспондент РИАМО выясняла у экспертов.

Почем метр квадратный

Сайт мэра Москвы

По оценкам инвестиционной компании Garnet, стоимость вторичной недвижимости в Московской области в прошлом году выросла на 6,5%. Так, если в начале 2020 года средняя стоимость за квадратный метр была на уровне 86,2 тыс. рублей, то к концу года один квадрат оценивался уже в 92,3 тысячи рублей. При этом средняя стоимость за квартиру в Подмосковье выросла на 4% – с 4,98 млн рублей до 5,2 млн рублей.

«Если сравнить эти показатели со столичными, то они существенно ниже, почти в два раза. В Москве метр вторички за год подорожал на 11%, а общая стоимость объектов на 8,5%», – пояснила РИАМО совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», рост цен был еще более динамичным. Так, в сравнении с началом 2020 года средняя цена предложения 1 кв. м на вторичном рынке старой Москвы выросла на 14,6% (с 212,1 тыс. рублей до 243 тыс. рублей), а усредненная стоимость квартиры – на 12,4% (с 12,7 млн рублей до 14,3 млн рублей).

На «вторичке» Подмосковья в указанный период средняя цена «квадрата» увеличилась на 21,7% (с 81 тыс. рублей до 98,5 тыс. рублей), а усредненная стоимость объекта – на 22% (с 4,1 млн рублей до 5 млн рублей).

При этом, по наблюдениям аналитиков «ИНКОМ-Недвижимости», потенциал для дальнейшего заметного роста цен во вторичном сегменте уже исчерпан. В том числе из-за того, что активность покупателей вторичного жилья к концу прошлого года начала ослабевать.

Как изменятся цены

По мнению Екатерины Сивовой, динамика роста цен на недвижимость сохранится и в 2021 году, но будет ниже в полтора – два раза. При этом в первые два квартала каких-то резких изменений не произойдет, а вот во втором полугодии можно ждать снижения темпов роста цен.

Основной прогноз на 2021-й от «ИНКОМ-Недвижимости» – средний уровень цен останется примерно таким же, что и сейчас. Менее вероятный сценарий – незначительные его колебания в пределах 5%, причем как в сторону роста, так и снижения стоимости недвижимости.

«Причины, которые потенциально могут повлиять на небольшой прирост цен, – остающаяся доступной ипотека и небольшие ставки по банковским депозитам, из-за чего часть вкладчиков решает потратить свои средства на покупку недвижимости. Факторы их понижения – нестабильность в сфере экономики и ухудшение платежеспособности покупателей», – рассказал РИАМО директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости»Сергей Шлома.

Что касается новостроек, директор департамента продаж «Главстрой»Максим Гладченко уверен: цена на них будет постепенно расти, но более низкими темпами, чем в 2020 году. При этом темпы роста будут зависеть от спроса и ипотечной ставки. В среднем стоимость увеличится на 10% против значений в 25% за 2020 год.

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Основной спрос в Подмосковье будет по-прежнему сосредоточен на объектах с хорошей транспортной доступностью, отмечают эксперты Garnet.

На вторичном рынке недвижимости, по мнению Сергея Шломы, наибольшим спросом будет пользоваться самое бюджетное и, соответственно, доступное предложение, в том числе 1-комнатные квартиры массовых сегментов.

«Особенно это актуально в период пандемии, когда финансовое положение многих потенциальных покупателей ухудшилось», – поясняет эксперт.

В АО «Главстрой» не советуют откладывать покупку жилья в новостройках надолго. По словам аналитиков, при покупке квартиры на низкой степени строительной готовности придется ждать ввода объекта в эксплуатацию в среднем два года. За это время стоимость будет только расти, так как объем спроса на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья традиционно высок вне зависимости от макроэкономической ситуации в стране.

«Выбирать стоит проекты крупных игроков рынка с качественными характеристиками и инновационными сервисами. При этом нужно обратить внимание на перспективы развития района, его транспортную доступность (открытие новых станций метро, МЦД, МЦК и так далее), наличие парков и рекреационных ресурсов, масштабность самого проекта и наличие объектов инфраструктуры – уже существующих либо перспективных», – говорит Максим Гладченко.

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Востребованные планировки

«Самоизоляция внесла изменения в подход покупателей к выбору недвижимости. Самый заметный тренд – рационализация планировочных решений», – отметил в беседе с РИАМО директор по маркетингу АО «Главстрой» Владимир Богданюк.

Сегодня, по его словам, пользуются повышенным спросом планировки, которые учитывают потребности каждого члена семьи. Востребованные планировки характеризуются увеличением количества спален, которые могут выполнять разные функции: хобби-рум, рабочий кабинет, детская. Объединяет пространство квартиры просторная кухня-гостиная, которая является центром притяжения и зоной отдыха для всей семьи.

Еще один важный тренд этого года – популярность квартир с чистовой отделкой, ведь в период действия льготной ипотеки это наиболее привлекательное решение. Как правило, отделка входит в стоимость квартиры и ипотечного кредита и экономит время и затраты на самостоятельный ремонт.

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Лайфхаки для экономии

На вопрос, выгодно ли сейчас покупать квартиры, или стоит подождать спада цен, нет однозначного ответа.

«Если мы говорим о покупке недвижимости для себя, а не для перепродажи, то покупать нужно тогда, когда есть необходимость и возможность. Ждать «лучшего момента» – занятие достаточно бесперспективное. Возможно, будет снижение цен из-за выхода на рынок большого числа закладных квартир, но когда это произойдет и произойдет ли вообще – не очень понятно», – поясняют в Garnet.

Чтобы сэкономить при покупке вторички, эксперты инвестиционной компании рекомендуют сотрудничать с опытным риелтором: во-первых, специалист может найти для своего клиента жемчужину рынка, а во-вторых, навыки ведения переговоров и знания помогут получить дисконт.

По подсчетам аналитиков «ИНКОМ-Недвижимости», средний размер дисконта на вторичном рынке Москвы сейчас весьма мал и составляет около 4,1%.

«Подчеркну, однако, что эта цифра – так сказать, средняя температура по больнице. Если рассматривать каждую конкретную сделку, то размер скидки может отличаться от этого показателя, в том числе в зависимости от того, насколько цена, предложенная продавцом, коррелирует с реальной рыночной стоимостью объекта», – добавляет Сергей Шлома.

В случае с новостройками, эксперты «Главстроя» напоминают, что прямые скидки от застройщиков часто не являются экономией. Чтобы сэкономить, необходимо детально изучить предмет покупки и оценить перспективу развития проекта и локации.

«Сейчас точно экономит каждый, кто приобретает квартиру с привлечением ипотечного кредита с государственной поддержкой. Важно, чтобы покупатель успел среагировать на новые инвестиционно привлекательные проекты, принять вовремя решение и купить до момента, когда проект перейдет на высокую стадию строительной готовности, за счет чего стоимость начнет расти быстрее», – говорит Максим Гладченко.

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