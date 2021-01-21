РИАМО - 21 янв. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, который освобождает жильцов многоквартирных домов, попавших в программу реновации, от уплаты взносов на капитальный ремонт, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект принят в рамках подготовки к внедрению программы реновации жилфонда в Подмосковье.

«Законопроект предусматривает освобождение собственников жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории, по которой принято решение о комплексном развитии», — сказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, представляя законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, комплексное развитие должно предусматривать снос или реконструкцию многоквартирных домов.

«Собственники освобождаются от уплаты взносов с первого месяца года, в котором предполагается начать переселение, если более ранний срок не установлен правительством Московской области», — отметил Коханый.

При этом ранее уплаченные собственниками жилых помещений взносы будут использоваться при реализации комплексного развития территории жилой застройки, отмечается в пояснительной записке.

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