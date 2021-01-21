РИАМО - 21 янв. В подмосковных Люберцах сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые планировали вооруженное нападение на школу, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, молодые люди из поселка Красково узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях из роликов в сети Интернет.

«По словам самих подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с использованием холодного и огнестрельного оружия», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемые — 16-летний ученик 10 класса и учащийся первого курса образовательного комплекса из поселка Красково.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка нашли и изъяли у подростков два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, которые были сделаны кустарным способом, и девять пиротехнических изделий с металлическими пулями, а также тактические перчатки, черный плащ, маску и белую футболку с надписью «Естественный отбор» на английском языке.

По данному факту инициирована проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. В действиях подростков, по данным правоохранителей, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» и частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Подросток устроил стрельбу в новой Москве>>