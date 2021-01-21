РИАМО - 21 янв. За последние сутки в Подмосковье выявили еще 1092 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 181 991 случай инфицирования.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева возможность записи на прививку от коронавируса появилась в областных МФЦ. Запись в МФЦ организована через рабочие места с доступом к региональному порталу госуслуг. Помогут это сделать также консультанты многофункциональных центров и операторы окон.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.