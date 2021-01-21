РИАМО - 21 янв. Депутаты Мособлдумы должны личным примером призывать граждан к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в четверг председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«В Московской области идет массовая вакцинация. Сейчас каждый депутат должен вести необходимую работу, личным примером показывать, как это делать, помогать решать проблемы», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы в Подмосковье вернулась нормальная жизнь, а жители почувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева работают более 90 пунктов вакцинации от Covid-19. Прививки от коронавирусной инфекции сделали уже свыше 31 тысячи жителей.

Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону «122», в поликлинике или МФЦ.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.