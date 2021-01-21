РИАМО - 21 янв. Депутаты Мособлдумы должны личным примером призывать граждан к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в четверг председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
«В Московской области идет массовая вакцинация. Сейчас каждый депутат должен вести необходимую работу, личным примером показывать, как это делать, помогать решать проблемы», — сказал Брынцалов.
Он отметил, что необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы в Подмосковье вернулась нормальная жизнь, а жители почувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева работают более 90 пунктов вакцинации от Covid-19. Прививки от коронавирусной инфекции сделали уже свыше 31 тысячи жителей.
Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону «122», в поликлинике или МФЦ.
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Текстовая трансляция
21 ЯНВАРЯ
- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.
- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.
- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.
- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.
- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.
- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.
- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.
- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.
- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.
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