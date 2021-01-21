РИАМО - 21 янв. Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Электростали выросло до десяти человек, всего в автобусе ехали 23 пассажира, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 8 утра в четверг на улице Тевосяна. Водитель 1954 года рождения не справился с управлением и врезался в здание.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало десять человек. Всего в автобусе находилось 23 человека», —сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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