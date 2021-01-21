РИАМО - 21 янв. Два пункта вакцинации от Covid-19 в дополнение к действующему на базе городской поликлиники №1 откроются в подмосковном Реутове на следующей неделе, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В эти выходные все необходимое оборудование и холодильник для препаратов будут установлены в поликлинике №2 на Юбилейном проспекте, чтобы уже в понедельник (25 января) здесь была возможность принять первых пациентов. Еще один прививочный кабинет совместно с нашими бизнесменами откроем на базе торгового центра «Экватор», - рассказал Каторов.

Глава Реутова уточнил, что в совокупности все эти меры позволят производить до 300 прививок ежедневно и вакцинировать более 2 тысяч человек в неделю.

«Получить прививку в два этапа может любой желающий старше 18 лет после осмотра терапевтом на месте. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и документ, удостоверяющий СНИЛС», – напомнил Каторов.

Он уточнил, что помимо этого, для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции работают телефоны: 8 (495) 108-16-35 или 112 и сайт госуслуг Московской области.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.