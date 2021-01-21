РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Временное отключение отопления ожидает жителей ряда домов в подмосковном Красногорске 25 января, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На магистральном трубопроводе на Подмосковном бульваре, 13 выявлено повреждение. В связи с этим 25 января с 9:00 до 15:00 будут проводиться аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях с отключением подачи теплоносителя на время проведения работ», - говорится в сообщении.

Работы будет проводить ООО «ТеплоВодоСнабжение».

Со списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте администрации округа.

«Приносим свои извинения за временные неудобства», - заключается в материале.