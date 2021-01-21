РИАМО - 21 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой подмосковного Реутова Станиславом Каторовым осмотрели ход ремонтных работ на станции Стройка на пешеходном мосту, который был сдан во временную эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Именно станция Стройка является главным связующим звеном между Реутовым и Балашихой, обеспечивая ежедневный транзит десятков тысяч пассажиров. Теперь здесь открыт новый надземный, а самое главное - безопасный пешеходный переход», - сказал Каторов.

По его словам, сама платформа оснащена навесами, современным освещением и удобной навигацией. Мост сдан во временную эксплуатацию. После прохождения госэкспертизы его можно будет использовать на постоянной основе.

Градоначальник отметил, что строительство объекта стартовало летом 2020 года.

«На эти цели было выделено около 35 миллионов рублей. С вводом конструкции можно безопасно переходить с улицы Проспект Мира на Транспортную улицу и выходить на платформу балашихинской ветви МЖД», - подчеркнул Каторов.

Ранее пассажирам приходилось ждать электричку почти час, сейчас же интервал между поездами уменьшен в два раза, возросла интенсивность движения на участке Москва-Балашиха.

«Это важный объект для жителей. Вопросом транспортной доступности начали заниматься в 2016 году, договаривались о том, чтобы сделать второй путь и увеличить интервал поездов. Строительство пешеходных мостов - это важная составляющая в целом вопроса безопасности на железнодорожных путях. В Московской области данному вопросу уделяется особое внимание», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сотрудники надзорных органов Реутова на территории железнодорожных путей на регулярной основе проводят рейды и профилактические мероприятия по устранению несанкционированных переходов. В Реутове это уже четвертый пешеходный переход, построенный для безопасного перехода жителей через железнодорожные пути.

Ранее были открыты подземные переходы на переместившейся на 100 метров в сторону Москвы станции Реутово, под торговым центром «Экватор», а также у Центрального городского парка.

Ветка «Реутов-Балашиха» построена в 1912 году и является однопутным ответвлением Горьковского направления Московской железной дороги с конечной тупиковой станцией Балашиха.