РИАМО - 21 янв. Более 100 вопросов рассмотрят депутаты Московской областной думы в ходе первого квартала 2021 года, в числе приоритетных направлений — социальная поддержка жителей, помощь врачам и бизнесу, заявил в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Главное направление нашей деятельности — это реализация послания президента РФ, новых норм Конституции. В повестке — обеспечение стабильности в развитии», — сказал Брынцалов.

По его словам, в план работы на первый квартал включены 119 вопросов, из них 32 законопроекта, одна законодательная инициатива и 45 мероприятий с предложениями министерств и ведомств.

Он отметил, что в числе приоритетных вопросов — социальная поддержка населения, медиков и волонтеров, которые продолжают бороться с распространением коронавируса.

«Особое внимание нужно уделить проработке мер по экономическому оздоровлению и поддержке предпринимателей», — заключил Брынцалов.