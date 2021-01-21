РИАМО - 21 янв. Более 100 вопросов рассмотрят депутаты Московской областной думы в ходе первого квартала 2021 года, в числе приоритетных направлений — социальная поддержка жителей, помощь врачам и бизнесу, заявил в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, в план работы на первый квартал включены 119 вопросов, из них 32 законопроекта, одна законодательная инициатива и 45 мероприятий с предложениями министерств и ведомств.
Он отметил, что в числе приоритетных вопросов — социальная поддержка населения, медиков и волонтеров, которые продолжают бороться с распространением коронавируса.
«Особое внимание нужно уделить проработке мер по экономическому оздоровлению и поддержке предпринимателей», — заключил Брынцалов.
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