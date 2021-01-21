РИАМО - 21 янв. После ДТП с участием пассажирского автобуса в Электростали ведется служебное расследование, на месте работают сотрудники транспортной компании и специалисты экстренных служб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мострансавто».

По предварительным данным, около 07:50 автобус ЛиАЗ-5292, который работает на маршруте № 8 «микрорайон Северный – ЭДСК», выехал на перекресток улиц Николаева и Тевосяна. Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель не справился с управлением и врезался в угол здания.

«Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние/замечаний о состоянии здоровья не поступало», - сказал собеседник агентства.

На данный момент известно о восьми пострадавших в результате ДТП. Они обратились за медпомощью с ушибами различной степени тяжести.

Прокуратура инициировала проведение проверки после данного ДТП.