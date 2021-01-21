РИАМО - 21 янв. Развитие потенциала подмосковных наукоградов будет одним из приоритетных направлений для депутатов Мособлдумы в этом году, заявил в четверг председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«Президент (Владимир Путин - ред.) объявил 2021 год — Годом науки и технологий. В Подмосковье находятся 8 из 14 наукоградов России, в план работы мы включили мероприятия по развитию научного потенциала нашего региона», — сказал Брынцалов.

В регионе сосредоточены более 40 исследовательских и научных институтов различных отраслей народного хозяйства, включая те, что имеют общероссийское значение.

В Подмосковье ведется 13% всех научных разработок страны.