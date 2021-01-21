РИАМО - 21 янв. Переезд Московской областной думы не должен повлиять на качество ее работы, заявил в четверг председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«В этом году думаем переезжать в новое здание. В этом мероприятии будут задействованы все. Нам необходимо наладить качественное обеспечение работы в новых условиях», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это совместный труд, который необходимо правильно организовать.

«Прошу коллег включиться в эту работу», - заключил Брынцалов.

Бизнес-центр «Два капитана» находится в Красногорске. Здание начали строить 14 лет назад. Его площадь составляет 110 тысяч квадратных метров. Объект был достроен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для размещения некоторых структур и ведомств региона. Благодаря этому решению можно будет закончить объединение правительственных структур возле Дома правительства.