РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Сотрудники Главуправления соцкоммуникаций Московской области проведут прием жителей в Подольске 25 января, сообщается на сайте администрации округа.

«В понедельник, 25 января, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан», - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.