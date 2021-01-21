РИАМО - 21 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в доме по улице Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы, были спасены 14 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 30, строение 1. Сообщение о возгорание поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС в 10:33.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался слабый белый дым. В ходе проведения разведки, пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание личных вещей и мебели в одной из комнат на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания на общей площади около 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарными были спасены 14 человек и эвакуировано 60 человек.

Информации о пострадавших нет.