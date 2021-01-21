РИАМО - 21 янв. Выборы депутатов Московской областной думы и Государственной думы РФ должны пройти в Подмосковье в этому году открыто и конкурентно, при этом важно избежать провокаций, заявил в четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы начинаем нашу весеннюю сессию. Текущий год насыщен крупными политическими мероприятиями — осенью состоятся выборы в Московскую областную и Государственную думу. Они должны пройти открыто, конкурентно, легитимно, в строгом соотвествии с законодательством», — сказал Брынцалов, открывая первое заседание весенней сессии областного парламента.

Он отметил, что серьезная задача стоит перед всеми ветвями власти.

«Важно не допустить провокаций и дестабилизации обстановки в регионе», — заключил Брынцалов.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Также в этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая федеральные и местные.