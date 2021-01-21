РИАМО - 21 янв. За прошедшие сутки врачи столицы вылечили 5220 пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией, общее число вылеченных достигло 757 871, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1153 человека. В столице скончалось 69 пациентов», – говорится в сообщении.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

В настоящее время в мегаполисе ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Открыто 100 прививочных пунктов. Более 200 тысяч жителей столицы уже привились от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.