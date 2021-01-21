В ближайшие выходные жители и гости Московского региона смогут послушать известные саундтреки в исполнении органного дуэта, сходить на концерт Вячеслава Бутусова или принять участие в научном шоу, которое пройдет на 68 этаже одной из башен в «Москва-Сити». Тем, кто хочет провести уикенд дома, предлагаем посетить онлайн-мероприятия от столичных музеев.

ПЯТНИЦА, 22 января

Концерт Вячеслава Бутусова

сайт Ponaminalu.ru

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, «Главclub»

Когда: 22 января в 20:00

Стоимость: от 2 800 рублей

В пятницу на сцене «Главclub» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят главные хиты Nautilus Pompilius. В этот вечер прозвучат песни «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Скованные одной цепью» и многие другие. Сопровождать действо будет видеоряд, состоящий из архивных концертных записей и эпизодов из кинофильмов. Приобрести билеты можно на сайте концертного зала.

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Выставка «Музей самоизоляции»

Где: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2, Музей Москвы

Когда: с 22 января по 14 марта

Стоимость: уточнять на сайте Музея Москвы

В пятницу, 22 января, Музей Москвы возобновляет свою работу и открывает уникальную выставку «Музей самоизоляции». В экспозицию проекта вошли артефакты от горожан – фотографии, самодельные маски, украшения, дневники – и произведения современных художников, связанные с режимом, введенным в столице весной 2020 года. Выставка состоит из четырех разделов – «Паника», «Пик», «Плато» и «После». Каждый из них фиксирует определенную эмоцию, которая связана с хроникой распространения инфекции. Билеты можно приобрести только онлайн. Сделать это можно на сайте музея.

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СУББОТА, 23 января

«Панк-рок елка»

Где: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 27, ДК им. Горбунова

Когда: 23 января в 15:00

Стоимость: от 2 400 рублей

В субботу в ДК имени Горбунова пройдет самая настоящая «Панк-рок елка». На основную сцену выйдут группы «НАИВ», Distemper, «Йорш», «Смех», «Гудтаймс», «Приключения Электроников» и другие. Разогревать толпу на акустической сцене будут Толя Царев, «Пляж», Agitators, Алена Алехина и Fat Kidz. Фестиваль начнется в 15:00. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

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«Саундтрек-шоу. Вселенная Ханса Циммера и Джона Уильямса»

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 23 января в 21:00

Стоимость: от 2 600 рублей

Ханс Циммер и Джон Уильямс – одни из самых известных композиторов современности, написавшие саундтреки к множеству известных фильмов. Некоторые из них прозвучат в субботний вечер в старинном соборе святых Петра и Павла в исполнении органного дуэта. Зрители услышат популярные темы из картин «Звездные войны», «Код Да Винчи», «Искусственный разум», «Индиана Джонс», «Перл-Харбор», «Шерлок Холмс», «Гарри Поттер и тайная комната». Сопровождать концерт будет мультимедийная инсталляция. Приобрести билеты можно на сайте фонда «Бельканто».

Спектакль «Семейка Краузе»

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр им. Пушкина

Когда: 23 января в 19:00

Стоимость: от 2 000 рублей

В центре сюжета две старушки, проживающие в самом центре города. Они попадают в круговорот событий, связанный с желанием многих людей завладеть их родовым гнездом. Сестры не похожи друг на друга, но их объединяет любовь к своим племянникам Роберту и Эрику. Один из них – легкомысленный неудавшийся продюсер, а второй – уголовник. Внезапное появление молодых людей застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме. Спектакль имеет высокий рейтинг на сервисе «Яндекс. Афиша». Билеты можно приобрести здесь.

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Онлайн-мероприятия от столичных музеев

Сайт московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки

Где: онлайн-площадки столичных музеев

Когда: 23 и 24 января

Стоимость: бесплатно

Столичные музеи продолжают проводить онлайн-мероприятия. Так, 23 января в 16:00 на своем официальном сайте музейно-выставочный комплекс «Тушино» покажет премьеру оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» по пьесе Александра Островского. В воскресенье, 24 января, в 14:00 на YouTube-канале Школы акварели Сергея Андрияки пройдет трансляция концерта с участием Жазиры Абдигали (виолончель) и Елизаветы Демидовой (фортепиано). Прозвучат романсы Петра Чайковского, «Испанская серенада» Александра Глазунова, «Пять пьес в народном духе» Роберта Шумана и избранные произведения Габриеля Форе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

Квест «Алиса в Стране кошмаров»

Сайт "Клаустрофобия"

Где: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 2, «Клаустрофобия»

Когда: 24 января, сеансы проходят с 09:00 до 21:40

Стоимость: от 6 100 рублей за четверых

Те, кому не хватает острых ощущений, могут пройти квест «Алиса в Стране кошмаров». Его продолжительность – 75 минут. Участвовать могут от двух до четырех игроков. Дети от 8 до 14 лет допускаются на площадку только в сопровождении родителей. Организаторы советуют надевать удобные одежду и обувь. Узнать подробности и забронировать билеты можно на сайте «Клаустрофобии».

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Детское научное шоу в «Москве-Сити»

сайт проекта "Panorama360"

Где: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Panorama360

Когда: 23 и 24 января

Стоимость: от 1 450 рублей

На самой высокой смотровой площадке в Европе в субботу и воскресенье пройдут захватывающие научные шоу. Дети и взрослые узнают, на что способен азот, как управлять электричеством и как создавать иллюзии. В стоимость билета входит посещение смотровой площадки, развлекательных зон, а также дегустация мороженого и шоколада в неограниченном количестве. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте проекта Panorama360.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Мультфильм «Душа»

Школьный учитель Джо Гарднер хочет выступать с джазовым ансамблем на сцене. Наконец-то его давняя мечта исполняется –он проходит прослушивание у известной клубной певицы. Счастливый, Джо возвращается домой, но у судьбы свои планы – мужчина падает в люк и умирает. Теперь у него одна дорога – в Великое После, но Джо сбегает с идущего в вечность эскалатора и попадает в Великое До – место, где души обретают интересы, мечты и увлечения. В итоге Гарднер становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою свое предназначение.

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Фантастический триллер «Секретные файлы: Над небесами»

Когда Крису исполнилось семь лет, его мать ушла из дома и не вернулась. Отец мальчика – алкоголик, он считал, что ее забрали инопланетяне. Спустя годы Крис становится режиссером-документалистом и решает развенчать миф о похищениях пришельцами. Во время работы он встречает Элис, которая утверждает, что каждые семь лет они ее забирают, и как раз через два дня девушке исполняется 28.

В главных ролях: Райан Карнес, Джордан Хинсон, Клод Дюамель и другие

Режиссер: Фулвио Сестито

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Комедия «День города»

Действия разворачиваются в провинциальном городе Любякине. Местные жители и чиновники привыкли к размеренной жизни, но одно событие прекращает их спокойное существование – приезд президента. Особенно сильно эта новость потрясает мэра, участкового и батюшку местной церкви. Они понимают, что дела обстоят не очень хорошо, и это нужно исправлять в сжатые сроки. Но, как назло, все идет не по плану – история чем-то напоминает известный гоголевский сюжет.

В главных ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева и другие

Режиссер картины: Алексей Харитонов