РИАМО - 21 янв. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней сиделки, которая подозревается в убийстве женщины 1938 года рождения в Москве, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 20 января 2021 года в квартире жилого дома, расположенного в Угловом переулке в городе Москве, обнаружено тело пожилой женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области шеи», – сказала Иванова.

Задержанной оказалась 31-летняя сиделка. Она признала свою вину в ходе допроса, а также сообщила, что решение об убийстве женщины было принято внезапно.

В скором времени следствие планирует предъявить сиделке обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения ее под стражу.

Для проверки психического здоровья подозреваемой назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие также проверит то, как сиделку трудоустроили в семью.