РИАМО - 21 янв. За последние сутки в столице выявили 3458 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице выявили 904 352 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. Жители мегаполиса могут поставить прививку от инфекции в 100 городских поликлиниках, а также в выездных пунктах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на текущий момент от Covid-19 привились уже свыше 220 тысяч жителей города. В Москве с четверга также смягчили ряд действующих ограничений по коронавирусу.

За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев заражения Covid-19. Умерли 612 человек, а выздоровели – 26 902 пациента.

За все время пандемии в РФ зарегистрировано 3 655 839 случаев коронавируса. За весь период скончались 67 832 человека, выздоровели 3 054 218 человек.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.