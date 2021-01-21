РИАМО - 21 янв. На севере и северо-западе столицы появятся 59 новых низкопольных трамваев, в числе которых 40 односекционных и 19 трехсекционных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Односекционные трамваи, которые придут в Краснопресненское депо, станут первыми полностью низкопольными односекционными трамваями в городе. Они больше предыдущего поколения: такие трамваи вмещают 110 человек, а сидя в них могут ездить на 18% больше пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Трехсекционные трамваи заработают на линиях с большим пассажиропотоком. На текущий момент на линиях проводится анализ пассажиропотока.

В настоящее время для передвижения в общественном транспорте мегаполиса необходимо соблюдать меры, которые позволяют сократить риск заражения Covid-19, а именно носить маски и перчатки.