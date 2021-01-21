РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Наталия Тышкунова 22 января во время онлайн-встречи ответит на вопросы жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Уважаемые люберчане! 22 января проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим пути наиболее эффективного взаимодействия с представителями Общественных советов парков Люберец», - сказала Тышкунова.

Свои вопросы можно направить заранее на адрес электронной почты urtadm@mail.ru, а также озвучить их по телефону 8 (800) 600-21-85. Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.





