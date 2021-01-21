РИАМО - 21 янв. В аварии с участием пассажирского автобуса в подмосковной Электростали пострадали восемь человек, все они доставлены в Ногинскую больницу, их состояние оценивается как среднее, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в угол здания в подмосковной Электростали утром в четверг. ДТП произошло на пересечении улиц Николаева и Тевосяна.

«В результате аварии в Электростали пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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