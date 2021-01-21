РИАМО - 21 янв. К концу января месячная норма осадков в столице может быть превышена в 1,5 раза, на сегодняшний день она уже составляет 110%, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Месячная норма января составляет 42 миллиметра. Уже на сегодняшний день выпало 46 миллиметров, то есть 110% от месячной нормы. Не исключено, что норма по осадком в этом месяце может быть перевыполнена в полтора раза», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в четверг на территории Москвы также ожидается снегопад. Снежный покров за день может вырасти на 2-3 сантиметра.

Температура воздуха в этот день в Москве будет колебаться от минус 6 до минус 4 градусов, а в Подмосковье — от минус 8 до минус 3 градусов.