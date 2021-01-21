РИАМО - 21 янв. В Москве и Подмосковье на предстоящих выходных после сильных морозов ожидается потепление, температура воздуха будет значительно выше климатической нормы, также возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня (в четверг - ред.) днем и предстоящей ночью временами возможен снег и гололед. Днем в пятницу осадки будут смешанными. Минимальная температура в столице — от минус 1 до плюс 1 градуса. По области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в субботу и воскресенье в регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками.

Температура воздуха в субботу зафиксируется на отметке от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 9 градусов.